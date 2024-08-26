Кремль отрицает встречу Дурова с Путиным в Баку

Кремль отрицает встречу Дурова с Путиным в Баку1
- 26.08.2024, 19:15
Диктатор РФ и основатель Telegram находились в одни и те же дни в Азербайджане.
Диктатор России Владимир Путин не встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым в ходе визита в Баку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Песков заявил, что в Кремле пока не знают, в чем конкретно обвиняют Дурова. «Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. И перед тем, как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации: что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого, наверное, было бы неправильно делать какие-то заявления», — сказал пресс-секретарь президента.
Путин посетил Азербайджан 18–19 августа. Он встретился со своим коллегой Ильхамом Алиевым. В эти же дни в стране находился Дуров. О том, что они встретились, писали несколько телеграм-каналов, включая Insider-T.
Телеграм-канал Baza писал, что, по его данным, в администрации президента предлагали Путину провести встречу с Дуровым, но диктатор отказался.
После визита в Баку Дуров полетел во Францию, гражданином которой стал несколько лет назад, вечером 24 августа его задержали в парижском аэропорту. Его подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству, из-за того что предприниматель не сотрудничал с властями Франции и отказывался участвовать в модерации в Telegram, сообщил телеканал TF1.