Индия оставила Россию без нержавеющей стали 26.08.2024, 19:31

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Поставки рухнули втрое.

Российские предприятия столкнулись с резким сокращением отгрузок нержавеющей стали от одного из ключевых поставщиков — Индии.

За первое полугодие в РФ было импортировано 20 тысяч тонн индийской нержавейки — втрое меньше, чем за тот же период годом ранее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Bigmint.

В прошлом году на Индию пришлось 20% импортных поставок нержавейки в Россию, которые в общей сложности составили 486 тысяч тонн. Собственного производства нержавейки в сопоставимых объемах в России нет, а зависимость от импорта достигает 70–80%, отмечают «Ведомости».

Этот материал используется в машиностроении, производстве бытовой техники, электрооборудования, труб для нефтегазовой отрасли и нефтехимии, а также для нужд военно-промышленного комплекса.

Главной причиной обвального падения поставок нержавеющей стали из Индии стали проблемы в Красном море, где повстанцы-хуситы атакуют суда-контейнеровозы. В результате время транзита резко выросло, а стоимость фрахта взлетела — в среднем на 100%, а по отдельным маршрутам на 300%, указывают аналитики Bigmint.

Помимо Индии, нержавейку в Россию поставляют Китай (более половины объемов), Индонезия (6,5%) и Турция (2%). Правительство России поставило задачу резко снизить зависимость от импорта нержавеющей стали. Согласно стратегии развития металлургической промышленности, к 2030 году страна должна обеспечивать собственными заводами до 85% потребностей в нержавеющей стали. Крупнейший завод мощностью 500 тысяч тонн в год в Волгоградской области планирует построить «Норникель». Его запуск намечен на 2026 год.

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