В деле Дурова оказалось 12 обвинений 3 26.08.2024, 19:47

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Дело было открыто еще 8 июля.

Дело, по которому был задержан основатель Telegram Павел Дуров, было открыто 8 июля, в этом деле содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении «неназванного лица», сообщили в прокуратуре Парижа.

Среди этих обвинений: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Срок задержания основателя Telegram может быть продлен максимум до 28 августа, сказали в прокуратуре. «Эта мера пресечения в виде содержания под стражей в полиции была продлена 25 августа 2024 года следственным судьей и может длиться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, подпадающим под действие режима организованной преступности», — пояснили там.

Как сообщало агентство Reuters, Дурова задержали в рамках предварительного расследования, связанного с тем, что Telegram способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации и отказа взаимодействовать с полицией. О том, что следствие считает предпринимателя соучастником незаконной деятельности в мессенджере, ранее также сообщали французские СМИ, в частности TF1. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.

Команда Telegram после задержания Дурова заявила, что мессенджер соблюдает все законы ЕС, модерация постоянно совершенствуется, а утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на ней, абсурдно.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Павла Дурова задержали на территории Франции «в рамках продолжающегося судебного расследования».

Как сообщал Charter97.org, основателя Telegram задержали вечером 24 августа, когда он прилетел в Париж из Азербайджана.

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