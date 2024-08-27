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Reuters: По Дурову во Франции принято новое решение

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  • 27.08.2024, 12:41
  • 11,654
Reuters: По Дурову во Франции принято новое решение
Павел Дуров

Подробности.

Основатель Telegram Павел Дуров останется под стражей еще на 48 часов в рамках расследования киберпреступлений, заявил во вторник парижский прокурор.

Reuters отмечает, что в понедельник вечером было принято решение о продлении его содержания под стражей.

Таким образом, Дуров останется под стражей до среды, 28 августа. После этого французские правоохранительные органы должны либо отпустить его, либо предъявить ему обвинения.

После ареста Дурова популярность Telegram в мире значительно выросла. В самой Франции, где задержали основателя Telegram, мессенджер занял первое место по скачиваниям. Об этом пишет крупный портал TechCrunch.

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