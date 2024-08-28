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Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан

  • 28.08.2024, 11:21
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Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан

Цель — уничтожение иранской террористической инфраструктуры.

В среду, 28 августа, руководство Израиля приняло решение о начале контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан, в частности в районах Дженина и Тулькармы (контролируются частично признанной Палестиной, являющейся союзниками Ирана), сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на главу МИД страны Исраэля Каца.

Подчеркивается, что военные ЦАХАЛ проводят операцию в районах Дженина и Тулькармы для борьбы с иранской террористической инфраструктурой. Израильская сторона обвиняет режим аятолл Ирана в созданием террористического фронта.

Также в Иерусалиме заявляют, что Тегеран снабжает террористов и пересылает контрабанду через Иорданию.

«Мы должны справиться с этой угрозой точно так же, как с террористической инфраструктурой в Газе, включая временную эвакуацию гражданских лиц», - подчеркнул Кац.

В свою очередь, источники издания среди израильских военных утверждают, что контртеррористическая операция ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан «продлится несколько дней».

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