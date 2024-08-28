Жительница Борисова съездила к родственникам в Россию и вернулась с «сюрпризом»2
- 28.08.2024, 13:01
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Поход в обменник закончился уголовным делом.
Борисовчанка в июле этого года принесла в обменный пункт банкноту номиналом 5000 российских рублей, которая вызвала сомнения у сотрудника банка, он позвонил в милицию. Позже оказалось, что купюра поддельная, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
«По результатам экспертизы установлено, что исследуемый денежный билет изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида», — рассказали судебные эксперты.
Купюра напечатана на струйном принтере, а защитные элементы были имитированы.
Отмечается, что деньги женщина привезла из России, куда ездила к родственникам. О том, что банкнота поддельная, она не знала.
По данному факту возбуждено уголовное дело.