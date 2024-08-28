Жительница Борисова съездила к родственникам в Россию и вернулась с «сюрпризом» 2 28.08.2024, 13:01

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Поход в обменник закончился уголовным делом.

Борисовчанка в июле этого года принесла в обменный пункт банкноту номиналом 5000 российских рублей, которая вызвала сомнения у сотрудника банка, он позвонил в милицию. Позже оказалось, что купюра поддельная, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

«По результатам экспертизы установлено, что исследуемый денежный билет изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида», — рассказали судебные эксперты.

Купюра напечатана на струйном принтере, а защитные элементы были имитированы.

Отмечается, что деньги женщина привезла из России, куда ездила к родственникам. О том, что банкнота поддельная, она не знала.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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