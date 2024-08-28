Россияне ограничили въезд в Курчатов и установили блокпосты из-за наступления ВСУ
- 28.08.2024, 18:09
Там находится Курская АЭС.
В ближайшее время въезд в город Курчатов будет ограничен, контроль въезда будет осуществляться на блокпостах, сообщил глава региона Алексей Смирнов.
По его словам, хотя безопасность Курской АЭС «максимально обеспечена», ВСУ продолжают попытки проникнуть в город. «В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за исполнением данного решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах», — сообщил глава региона.
Курская АЭС в Курчатове — одна из четырех самых мощных станций в России, она обеспечивает электричеством 19 областей Центрального федерального округа, в частности на 90% закрывает промышленные потребности Курской области.