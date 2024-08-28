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Le Monde: У МИД Франции появились претензии к гражданству Павла Дурова

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  • 28.08.2024, 22:15
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Le Monde: У МИД Франции появились претензии к гражданству Павла Дурова

В ведомстве сочли невыполненными условия для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину».

У французского МИДа появились претензии к процедуре получения гражданства основателем Telegram Павлом Дуровым, пишет Le Monde.

По ее данным, в ведомстве сочли невыполненными условия для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину».

До получения французского паспорта Дуров несколько раз тайно встречался с Эмманюэлем Макроном.

Процедура предоставления гражданства «выдающимся иностранцам» во Франции позволяет выдать паспорт страны людям, которые «способствуют росту влияния Франции». Технически процедуру запускает Министерство иностранных дел, но на практике, как говорится в публикации, натурализацию влиятельных иностранцев запрашивают высокопоставленные чиновники — министры или президент — с целью получения выгоды от предоставления французского гражданства.

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