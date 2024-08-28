Le Monde: У МИД Франции появились претензии к гражданству Павла Дурова

Le Monde: У МИД Франции появились претензии к гражданству Павла Дурова1
- 28.08.2024, 22:15
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В ведомстве сочли невыполненными условия для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину».
У французского МИДа появились претензии к процедуре получения гражданства основателем Telegram Павлом Дуровым, пишет Le Monde.
По ее данным, в ведомстве сочли невыполненными условия для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину».
До получения французского паспорта Дуров несколько раз тайно встречался с Эмманюэлем Макроном.
Процедура предоставления гражданства «выдающимся иностранцам» во Франции позволяет выдать паспорт страны людям, которые «способствуют росту влияния Франции». Технически процедуру запускает Министерство иностранных дел, но на практике, как говорится в публикации, натурализацию влиятельных иностранцев запрашивают высокопоставленные чиновники — министры или президент — с целью получения выгоды от предоставления французского гражданства.