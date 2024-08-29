«В Кремле очень перепугались» 29.08.2024, 7:55

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Путин получил предупреждение.

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что ядерный шантаж России связан с паническими настроениями в Кремле из-за операции ВСУ в Курской области.

«Путин перепуган. ВСУ зашли на территорию Российской Федерации и операция в Курской области может продолжаться и расширяться. Это же самое касается и временно оккупированных территорий. Украина может нанести стратегические удары там, где враг этого совсем не ожидает. В частности, юг в направлении Крыма. А это уже стать признаком падения режима. В Кремле просто наблюдают за мощными действиями ВСУ в Курской области. Им не остается ничего, кроме как снова угрожать ядерным оружием. Таким образом они якобы пытаются действовать на опережение, опасаясь украинского наступления на отдельных участках фронта», - пояснил Маломуж в эфире «Еспресо».

Генерал подчеркнул, что РФ получила предупреждение о недопущении применения ядерного оружия.

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

«Сейчас все ожидают решения наших партнеров по применению их вооружения по территории РФ. Это будет очередная «красная линия» через которую Кремль прибегает к ядерному шантажу. Именно с этим связаны заявления Лаврова о якобы изменении концепции защиты РФ, в частности, по применению ядерного оружия. Впрочем, если РФ будет готовиться к ударам тактическим ядерным оружием, то это приведет к противостоянию против всего мира. Западные страны, Китай, Индия и другие страны сделали предупреждение РФ по применению ядерного оружия», - добавил он.

С начала военной операции ВСУ на Курщине украинские военные под контроль 100 населенных пунктов, 1294 кв. км.

«По состоянию на сегодня мы продолжаем продвигаться вперед, наносить российским войскам потери в живой силе и технике», - заявил главнокомандующий.

Кроме этого, благодаря успешным действиям ВСУ в плен уже взято 594 военнослужащих РФ.

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