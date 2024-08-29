НАТО усилит военную помощь Украине после крупнейшей российской атаки 29.08.2024, 9:36

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс принял решение увеличить военную поддержку Киева после крупнейшей за все время войны российской ракетной атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «После последней российской атаки члены альянса подтвердили, что они усиливают военную помощь Украине», — приводит пресс-служба НАТО слова Столтенберга.

В ходе заседания Украина — НАТО генеральный секретарь альянса указал на то, что военный блок должен и дальше предоставлять Киеву оборудование и боеприпасы, необходимые для защиты от российских ударов, поскольку «это является жизненно важным для способности Украины продолжать борьбу».

Заседание Украина — НАТО состоялось 28 августа по просьбе Киева в связи с очередной массированной атакой со стороны РФ. 26 августа Украина подверглась самому мощному за все время войны российскому ракетному удару по гражданской инфраструктуре. В результате обстрела были повреждены энергетические объекты и жилые дома. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, от атаки пострадали 15 областей. Согласно данным украинских воздушных сил, Россия выпустила по украинской территории 236 средств воздушного нападения, ПВО уничтожила 102 ракеты и 99 ударных дронов.

В ночь на 27 августа российская армия снова нанесла удар по Украине с помощью 10 ракет различных типов и 81 ударных дронов, пять крылатых ракет и 60 БПЛА удалось сбить.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в связи с очередной массированной ракетной атакой на гражданскую инфраструктуру Украины повторно призвал снять все ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным объектам на территории РФ.

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