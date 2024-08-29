Кыргызстан отворачивается от Москвы 1 Эрик Эсенгулов, Newssky

29.08.2024, 10:08

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С РФ все меньше хотят иметь дело.

В последнее время Бишкек все чаще оказывается в ситуации, когда выход на очередной уровень охлаждения отношений с Москвой становится неизбежным. Несмотря на все старания народного президента Садыра Жапарова исправить ошибки, допущенные на российском направлении его предшественниками – откровенно прокитайским Сооронбаем Жеэнбековым и скандалистом Алмазбеком Атамбаевым, в конце концов ставшим ориентироваться на Турцию, ничего осмысленного из этих попыток не вышло. Неужели позиции активных и спящих агентов Сороса оказались настолько сильны в киргизском обществе?

Так, 20 августа кыргызстанский «Керемет Банк», 97,45% акций которого принадлежат Минфину, приостановил денежные переводы через российские банки.

Были приостановлены денежные переводы через мобильные приложения российских банков ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС Банк», АО «Тбанк» (Тинькофф) и оператора национальной платежной системы Российской Федерации АО «НСПК» в обоих направлениях на неопределенный срок. Переводы все еще были доступны через системы Золотая корона, Астрасенд, Western Union, Юнистрим и Ria.

Ранее, 16 августа приостановил денежные переводы через российские банки и кыргызстанский MBank. Отмечалось, что «услуга временно недоступна на неопределенный срок», а входящие переводы будут осуществляться через банки, не попавшие под санкции, по рублевым реквизитам. Также с апреля в Кыргызстане из-за риска вторичных санкций не работают российские карты «Мир».

В то же время, Нацбанк Кыргызстана принял решение о включении китайской нацвалюты (юань) в перечень валют, для которого будет установлен официальный курс. Это решение вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Таким образом, юань станет пятой официальной валютой страны.

Отмечается, что принятие такого решения связано с 2 основными факторами: укрепление экономического сотрудничества между Кыргызстаном и КНР, а также растущая значимость юаня на международных валютных рынках. За 19 лет товарооборот между Кыргызстаном и Китаем вырос в 33 раза, бизнес из Поднебесной стал основным инвестором в экономику Кыргызстана.

К преобразованиям, затеянным Жапаровым в самых разных отраслях, можно относиться по-разному, в этом смысле оценивать их будет в 2027 году избиратель, если у него, конечно, останется такая возможность.

А что Россия? Недавно в Бишкеке выступал заместитель начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков. Он поздравил присутствующих с закладкой в стране девяти школ с русским языком обучения. Тактическая цель этого проекта в недавнем прошлом была понятна – переизбыток рабочей силы переливался из Кыргызстана в вымирающую Россию. Поэтому неплохо было владеть русским. Тем более, что за последние лет десять РФ так напичкала Кыргызстан своей агентурой, что сфера применения кыргызского поневоле стала сокращаться. Наконец, в страну хлынули и российские уклонисты и разные слабонервные, обстригать которых легче на их родном языке. Но экономика стала, наконец-то подниматься, с одной стороны, а с другой – погромы против рабочих из Центральной Азии превратились в системное явление, как и их похищения с целью тайной мобилизации. Не говоря уже о девальвации рубля, нестабильности курса и «трудностях перевода». Киргизы потихоньку потянулись домой, кроме тех, кто выбрал западный маршрут – в Европу.

Что же дальше? Жапаров обещал снизить зависимость от Китая, но пока что этого не произошло (наоборот, началась межведомственная работа по реализации проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан). Большие надежды возлагаются на формирование нового блока во главе с Астаной. С РФ все тяжелее иметь дело…

Эрик Эсенгулов, Newssky

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