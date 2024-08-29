закрыть
29 августа 2024, четверг, 12:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еще семь стран высказали претензии к Telegram вслед за Францией

4
  • 29.08.2024, 12:09
  • 2,304
Еще семь стран высказали претензии к Telegram вслед за Францией

Это происходит на фоне установления судебного надзора над Дуровым.

Власти Индонезии рассматривают возможность блокировки Telegram, поскольку он используется для распространения порнографии и продвижения азартных игр, заявил министр коммуникаций и информации Бури Ари Сетиади. Он сообщил, что ранее ведомство направило администрации платформы «строгое предупреждение», однако столкнулось с «неадекватной реакцией».

Помимо Telegram, власти также собираются заблокировать приложение для ведения прямых эфиров Bigo Live. Претензии аналогичные. «Я бы предпочел немедленно закрыть Bigo Live и Telegram, но сначала команда должна провести дополнительные исследования. <…> Если мы обнаружим доказательства [причастности к распространению] порнографии или рекламы азартных игр, мы приступим к блокировке», — сказал Бури Ари (цитата по Jakarta Globe).

Министр также обратил внимание, что, несмотря на предыдущие заверения Telegram и Bigo Live, обещанные улучшения в модерации контента и решении проблем до сих пор не реализованы. Так, недавно полиция Джакарты арестовала 20-летнего жителя Кендала за управление группой, распространявшей детскую порнографию в мессенджере.

Одновременно проверку соцсети начинают в других странах. МВД Индии начало расследование в отношении Telegram, «чтобы выяснить, нарушает ли мессенджер индийское законодательство», сообщил источник агентства PTI.

12 августа стало известно, что Telegram получил предупреждение о возможной блокировке от Турции, власти которой обнаружили, что мессенджер активно используется злоумышленниками для «продажи наркотиков, пропаганды проституции, азартных игр и распространения детской порнографии». Источники в правительстве сообщили местным СМИ, что администрация сервиса не реагирует на требования удалить каналы с незаконной информацией, поэтому теперь рассматривается его запрет на территории страны.

В свою очередь, Германия, Дания и Швеция высказали собственные претензии к Telegram. Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что «очень хотел бы» заблокировать сервисы с шифрованием сообщений, поскольку из-за них становится все труднее ловить преступников, но «это пока юридически невозможно». Он отметил, что многие злоумышленники используют Telegram и подобные мессенджеры для вербовки новых «рекрутов».

Аналогичное мнение выразил министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер. По его словам, шифрование сообщений «ослабляет способность властей контролировать банды».

В то же время замглавы немецкого Федерального ведомства по охране конституции Зинан Зелен обвинил мессенджер в недостаточном сотрудничестве с властями. По его словам, особенно сильно это проявляется, когда заходит речь о противодействии исламистскому терроризму или правому экстремизму. «Есть платформы, которые предоставляют информацию очень быстро и надежно в рамках разрешенных законом запросов, но Telegram к ним не относится», — отметил Зелен.

Также претензии к мессенджеру возникли у Южной Кореи после того, как местные СМИ обнаружили чаты и каналы с фейковым контентом сексуального характера с участием южнокорейских женщин.

Все это происходит на фоне задержания основателя Telegram, 39-летнего уроженца России Павла Дурова, во Франции. В среду, 28 августа, миллиардеру были предъявлены обвинения по шести составам уголовного дела, которое было возбуждено из-за незаконного использования платформы злоумышленниками. В отношении Дурова установили судебный надзор и запретили ему покидать Францию, отпустив под залог в 5 млн евро.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип