Еще семь стран высказали претензии к Telegram вслед за Францией 4 29.08.2024, 12:09

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Это происходит на фоне установления судебного надзора над Дуровым.

Власти Индонезии рассматривают возможность блокировки Telegram, поскольку он используется для распространения порнографии и продвижения азартных игр, заявил министр коммуникаций и информации Бури Ари Сетиади. Он сообщил, что ранее ведомство направило администрации платформы «строгое предупреждение», однако столкнулось с «неадекватной реакцией».

Помимо Telegram, власти также собираются заблокировать приложение для ведения прямых эфиров Bigo Live. Претензии аналогичные. «Я бы предпочел немедленно закрыть Bigo Live и Telegram, но сначала команда должна провести дополнительные исследования. <…> Если мы обнаружим доказательства [причастности к распространению] порнографии или рекламы азартных игр, мы приступим к блокировке», — сказал Бури Ари (цитата по Jakarta Globe).

Министр также обратил внимание, что, несмотря на предыдущие заверения Telegram и Bigo Live, обещанные улучшения в модерации контента и решении проблем до сих пор не реализованы. Так, недавно полиция Джакарты арестовала 20-летнего жителя Кендала за управление группой, распространявшей детскую порнографию в мессенджере.

Одновременно проверку соцсети начинают в других странах. МВД Индии начало расследование в отношении Telegram, «чтобы выяснить, нарушает ли мессенджер индийское законодательство», сообщил источник агентства PTI.

12 августа стало известно, что Telegram получил предупреждение о возможной блокировке от Турции, власти которой обнаружили, что мессенджер активно используется злоумышленниками для «продажи наркотиков, пропаганды проституции, азартных игр и распространения детской порнографии». Источники в правительстве сообщили местным СМИ, что администрация сервиса не реагирует на требования удалить каналы с незаконной информацией, поэтому теперь рассматривается его запрет на территории страны.

В свою очередь, Германия, Дания и Швеция высказали собственные претензии к Telegram. Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что «очень хотел бы» заблокировать сервисы с шифрованием сообщений, поскольку из-за них становится все труднее ловить преступников, но «это пока юридически невозможно». Он отметил, что многие злоумышленники используют Telegram и подобные мессенджеры для вербовки новых «рекрутов».

Аналогичное мнение выразил министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер. По его словам, шифрование сообщений «ослабляет способность властей контролировать банды».

В то же время замглавы немецкого Федерального ведомства по охране конституции Зинан Зелен обвинил мессенджер в недостаточном сотрудничестве с властями. По его словам, особенно сильно это проявляется, когда заходит речь о противодействии исламистскому терроризму или правому экстремизму. «Есть платформы, которые предоставляют информацию очень быстро и надежно в рамках разрешенных законом запросов, но Telegram к ним не относится», — отметил Зелен.

Также претензии к мессенджеру возникли у Южной Кореи после того, как местные СМИ обнаружили чаты и каналы с фейковым контентом сексуального характера с участием южнокорейских женщин.

Все это происходит на фоне задержания основателя Telegram, 39-летнего уроженца России Павла Дурова, во Франции. В среду, 28 августа, миллиардеру были предъявлены обвинения по шести составам уголовного дела, которое было возбуждено из-за незаконного использования платформы злоумышленниками. В отношении Дурова установили судебный надзор и запретили ему покидать Францию, отпустив под залог в 5 млн евро.

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