На границу с Украиной перебросили медицинский отряд спецназначения 11 29.08.2024, 12:13

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Чтобы «при необходимости оказать помощь военным».

Медицинский отряд спецназначения (МОСН) перебросили на юг Беларуси. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что военные врачи «при необходимости, готовы в любой момент» оказать квалифицированную помощь бойцам, размещенным у южной границы страны.

«Личный состав МОСН имеет многолетний опыт работы, принимал участие и в международных гуманитарных миссиях, в том числе на территории Сирии и Ливана», — уточнили в Минобороны.

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