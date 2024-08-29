На границу с Украиной перебросили медицинский отряд спецназначения

На границу с Украиной перебросили медицинский отряд спецназначения11
- 29.08.2024, 12:13
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Чтобы «при необходимости оказать помощь военным».
Медицинский отряд спецназначения (МОСН) перебросили на юг Беларуси. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что военные врачи «при необходимости, готовы в любой момент» оказать квалифицированную помощь бойцам, размещенным у южной границы страны.
«Личный состав МОСН имеет многолетний опыт работы, принимал участие и в международных гуманитарных миссиях, в том числе на территории Сирии и Ливана», — уточнили в Минобороны.