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Салливан встретился с Си Цзиньпином

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  • 29.08.2024, 14:37
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Салливан встретился с Си Цзиньпином
Джейк Салливан
Фото: AFP

Они обсуждали Украину.

Сегодня, 29 августа, состоялась встреча советника президента Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и лидера Китая Си Цзиньпина. Среди обсуждаемых вопросов была полномасштабная война на территории Украины.

Об этом сообщает Белый дом.

Как пояснили в Белом до сих пор, встреча была частью усилий, направленных на поддержку каналов коммуникаций и ответственное управление отношениями между США и Китайской Народной Республикой (КНР).

Среди обсуждаемых вопросов:

дальнейшее выполнение обязательств, взятых главой Белого дома Джо Байденом и Си Цзиньпином во время саммита в Вудсайде в ноябре 2023 года. Речь идет о борьбе с наркотиками, коммуникации между военными, а также искусственный интеллект;

полномасштабная война между Российской Федерацией (РФ) и Украиной;

Южно-Китайского моря.

В частности стороны обсудили планирование телефонного разговора между президентом Байденом и президентом Си в ближайшие недели.

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