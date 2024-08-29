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Россияне разбомбили новенькую детскую ледовую арену в Курской области

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  • 29.08.2024, 15:14
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Россияне разбомбили новенькую детскую ледовую арену в Курской области

Там занимались ученики восьми близлежащих школ.

Российская авиация разбомбила детскую ледовую арену в Курской области.

В 2020 году в Заолешенке рядом с Суджей открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с крытой ледовой ареной. Комплекс состоял из тренажерного зала, класса хореографии и ледового поля. Там занимались ученики восьми близлежащих школ.

Заолешенку и Суджу заняли украинские войска. В ходе боев российская авиация ударила по ледовой арене управляемой фугасной авиабомбой, сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. Судя по снимкам, произошло прямое попадание, в результате чего спортивный центр был разрушен.

«Россияне не останавливаются перед уничтожением своей инфраструктуры, занятой украинцами, и используют то же оружие, что и в Украине, чтобы выбить украинских солдат. При этом уничтожается все, что находится там, любое здание... РФ не делает разницы между украинской и российской территорией, если там противник. Это не исключение, а правило», - сделал вывод аналитик.

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