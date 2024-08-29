Почему Фицо пригласил лукашенковскую делегацию в Словакию 29.08.2024, 15:46

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Григорий Месежников

Объясняет политолог из Братиславы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил лукашенковскую делегацию на празднование 80-летия Словацкого национального восстания.

В комментарии сайту Charter97.org словацкий политолог и президент Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорий Месежников рассказал, меняется ли подход к режиму Лукашенко со стороны Братиславы:

— Здесь несколько иной контекст, на встрече были представители двух делегаций, потомки якобы тех граждан нынешней России и Беларуси, которые принимали участие в Словацком национальном восстании. Пока незаметно, чтобы с этим были связаны какие-то подвижки в словацко-белорусских отношениях в направлении их укрепления.

Но это сильная тема в том контексте, что Роберт Фицо уже давно проталкивает однозначно просоветские нарративы, касающиеся Второй мировой войны, подчеркивая особую роль Советского Союза. Фицо утверждал, что якобы приглашал и потомков участников восстания из Украины, но они, якобы по какой-то причине не приехали. Как сегодня выяснилось, инициатива пригласить группу российских и белорусских граждан на празднества годовщины восстания пришла от атташе по культуре российского посольства, который через местную пророссийскую байкерскую группу «Брат за брата», являющуюся, по сути дела, словацким филиалом небезызвестных «Ночных волков», подкинул эту идею Роберту Фицо и тот, что называется, повелся. Операция влияния в чистом виде.

Дело в том, что Роберт Фицо — это, по сути дела, старорежимный человек, он, кстати, несколько раз посещал Беларусь, был там, когда Европа уже отказывалась с Лукашенко вести какие-то дела.

Это не удивляет, у него вообще всегда была тяга к авторитарным режимам. Сейчас Фицо планирует поездки в Китай, во Вьетнам, Венесуэлу, хочет посетить Кубу, до этого Ливию посещал.

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