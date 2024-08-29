Метрополитен обратился к минчанам с необычной просьбой 29.08.2024, 15:54

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Из-за жалоб пасажиров.

Минский метрополитен обратился к жителям столицы с призывом не оставлять велосипеды, самокаты и другие мобильные средства передвижения в пешеходных переходах и вблизи них.

Как пояснили в метрополитене, поступали жалобы от пассажиров на велосипеды, пристегнутые к поручням. Представители метрополитена отметили, что владельцы таких транспортных средств нарушают правила пожарной безопасности. В случае чрезвычайной ситуации они могут затруднить эвакуацию людей и мешать работе спасателей.

Граждан также попросили воздержаться от оставления средств передвижения в переходах и на прилегающих к ним территориях. В метрополитене предупредили, что уже были случаи, когда сотрудники милиции изымали оставленные велосипеды и самокаты.

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