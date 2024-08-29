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Ученые: Собаки осмысленно отвечают на слова

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  • 29.08.2024, 16:06
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Ученые: Собаки осмысленно отвечают на слова

Это выяснила международная команда ученых с помощью дрессировочных кнопок.

Изучая коммуникацию между разными биологическими видами, ученые особое внимание обращают на взаимодействие людей и собак. Недавняя научная работа показала, что эти животные соотносят предмет и его название так же, как люди, и фактически имеют словарный запас. В другом исследовании выяснили, что они способны повторить действия хозяина, даже когда он не находится рядом, а общается с питомцем по видеосвязи, пишет Naked Science.

Специалисты из нескольких университетов США, Испании и Великобритании обнаружили, что собаки способны адекватно реагировать на слова без подсказок в виде жестов или демонстрации предметов, которые этими словами обозначают. Результаты соответствующих экспериментов опубликовал журнал PLOS One.

В исследовании участвовали 59 собак разных пород, знакомые с тренажером, который состоит из специальных кнопок и позволяет записать на них человеческий голос. Экспериментаторы записали на эти кнопки несколько слов: «выходи»/«на улице», «играть»/«игрушка», «еда»/«есть»/«обед»/«голодный». При этом кнопки закрыли наклейками, чтобы другие исследователи и владельцы собак не смогли их различить до нажатия.

В первом эксперименте кнопки нажимал ученый, который не знал, какое слово записано на какую из них. Соответственно, собаки получали сигналы в случайном порядке, а их ответное поведение фиксировалось на видео.

На втором этапе исследования тренажером управляли владельцы собак (каждый хозяин взаимодействовал со своим питомцем). Они могли выбрать: нажать на какую-то кнопку или произнести слово самостоятельно.

Результаты экспериментов были одинаковыми вне зависимости от того, живую или предзаписанную речь слышала собака и от того, знакомый ли человек нажимал на кнопки. Наиболее четко с соответствующей реакцией ассоциировались слова, связанные с игрой и прогулкой. При этом на понятия, имеющие отношения к еде, животные заметно реже реагировали логичным поведением.

Ученые продолжают работу. Теперь они изучают, можно ли кнопки, использованные в исследовании, применять для общения между собакой и человеком.

Профессор Клайв Уинн из Центра кинологических исследований при Университете штата Аризона (США), который не участвовал в исследовании, считает, что эксперимент со звуковыми кнопками не выявил ничего стоящего, поскольку проверял реакцию животных на знакомые им слова и она была логичной только в двух случаях из трех. Однако его оппонентка Мелисса Берте из Цюрихского университета (Швейцария), также не задействованная в исследовании, отметила: научная работа заложила основу для будущих публикаций, поскольку подтвердила, что собаки все-таки реагировали на сигналы кнопок, а не владельцев.

«Это действительно нужно было показать. И теперь, я думаю, сообщество ученых ждет продолжения экспериментов, которое обещает быть захватывающим», — подытожила Берте.

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