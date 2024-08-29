У белорусских школьников хотят забрать мобильные телефоны 2 29.08.2024, 16:36

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Ограничить их использование собираются даже во время перемен.

Телефоны в школах должны использоваться только для учебного процесса и только по разрешению учителя. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования министерства образования Ирина Каржова на пресс-конференции.

«Новые учебные пособия, в которых есть QR-коды, позволяют зайти на определенные интернет-ресурсы, максимально заинтересовать ребенка предметом. Всю информацию в один учебник не положишь, он будет безразмерный и очень тяжелый по массе. Поэтому есть QR-коды, позволяющие узнать больше. И с разрешения учителя можно использовать телефон на уроке, чтобы зайти на национальный образовательный портал и другие ресурсы», — сказала Каржова.

По ее словам, на переменах использование мобильных телефонов школьникам тоже «ограничивают», чтобы дети «могли отдыхать, двигаться и общаться».

«Нужно максимально оградить школу от использования мобильных телефонов», — подчеркнула Каржова.

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