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Исследование: Качество сна зависит от политических взглядов

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  • 29.08.2024, 17:46
Исследование: Качество сна зависит от политических взглядов

Демократы спят хуже республиканцев.

Исследователи изучили, как политические взгляды связаны с качеством сна. Для этого они опросили 922 взрослых человека из Аризоны, средний возраст которых составил 41,65 года, пишет «Нож».

Респонденты ассоциировали себя с демократами и республиканцами или называли себя «независимыми», которые не поддерживают ни одну из двух ведущих партий США.

Отдельно их спросили о том, насколько сильно изменилась их жизнь после пандемии COVID-19. При анализе полученных данных исследователи учитывали возраст, пол, расу и состояние здоровья.

Люди, которые идентифицировали себя как демократы или «независимые», сообщили о худшем качестве сна, чем республиканцы. Они также столкнулись с более сильными переменами, когда началась пандемия.

Согласно полученным данным, сторонники левых политических взглядов острее воспринимали стрессы, связанные с коронавирусом, проблемы со здоровьем, экономическую неопределенность и социальные потрясения.

Республиканцы, которые в основном меньше переживали о последствиях пандемии, испытывали меньший стресс и лучше спали. Однако ученые отметили, что участники могли давать необъективные ответы.

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