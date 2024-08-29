Исследование: Качество сна зависит от политических взглядов

Исследование: Качество сна зависит от политических взглядов5
- 29.08.2024, 17:46
Демократы спят хуже республиканцев.
Исследователи изучили, как политические взгляды связаны с качеством сна. Для этого они опросили 922 взрослых человека из Аризоны, средний возраст которых составил 41,65 года, пишет «Нож».
Респонденты ассоциировали себя с демократами и республиканцами или называли себя «независимыми», которые не поддерживают ни одну из двух ведущих партий США.
Отдельно их спросили о том, насколько сильно изменилась их жизнь после пандемии COVID-19. При анализе полученных данных исследователи учитывали возраст, пол, расу и состояние здоровья.
Люди, которые идентифицировали себя как демократы или «независимые», сообщили о худшем качестве сна, чем республиканцы. Они также столкнулись с более сильными переменами, когда началась пандемия.
Согласно полученным данным, сторонники левых политических взглядов острее воспринимали стрессы, связанные с коронавирусом, проблемы со здоровьем, экономическую неопределенность и социальные потрясения.
Республиканцы, которые в основном меньше переживали о последствиях пандемии, испытывали меньший стресс и лучше спали. Однако ученые отметили, что участники могли давать необъективные ответы.