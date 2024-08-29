Глава МИД Польши — об освобождении Почобута: Пробуем разные идеи 5 29.08.2024, 18:08

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Радослав Сикорский

Фото: Getty Images

По словам Радослава Сикорского, одна из них может сработать.

Белорусские власти знают, что нужно сделать для улучшения отношений с Польшей и ЕС, а для освобождения политзаключенного журналиста Анджея Почобута Варшава пробует «разные идеи», рассказал TVP глава польского МИД Радослав Сикорский.

Министр сообщил, что польская сторона поддерживает «косвенные контакты» с политзаключенным Анджеем Почобутом, однако «хороших новостей» пока нет.

— За последнее время на свободу [в Беларуси] вышли десяток, а может быть, даже несколько десятков человек, к сожалению, Анджея Почобута среди них нет. Но белорусский режим знает, что делать, если он хочет улучшения отношений с Польшей и Европейским союзом, — заявил Сикорский.

Он заверил, что Польша будет продолжать давление на Беларусь, например, в сфере торговли.

— Хочу напомнить, что Анджей Почобут уже три года сидит в лукашенковской тюрьме — мы пробуем разные идеи, надеюсь, что одна из них наконец-то сработает, — добавил министр.

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