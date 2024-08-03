Войска РФ вплотную подошли к Торецку

Войска РФ вплотную подошли к Торецку12
- 3.08.2024, 13:46
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Может возникнуть риск окружения подразделений ВСУ.
Оккупационные войска России вплотную подошли к Торецку. Враг зафиксирован в селе Зализное, которое в 100 метрах от города.
Как сообщают аналитики DeepState, линия соприкосновения уточняется. Однако россияне уже могут пробовать заходить в Торецк.
В частности, противник зафиксирован в селе Зализное. На этом участке по вражеским силам уже работает украинский батальон беспилотных систем VORON.
«Линия боевого столкновения уточняется, но враг однозначно имеет тактические успехи и уже может пробовать заходить в Торецк», - подчеркнули в DeepState.
Битва за Торецк
Оккупанты пытаются создать условия для окружения бойцов ВСУ под Торецком, считает военный аналитик Bild Юлиан Рёпке. По его словам, враг наступает на Торецк с запада через Зализное и Пивничное, а также с юга через Нью-Йорк. Может возникнуть ситуация, в рамках которой украинским войскам нужно будет отойти со своих позиций.
Битва за Торецк – вопрос времени, считают в DeepState. Бои идут на подступах к Торецку. Риски окружения украинских войск действительно могут возникнуть.
ВСУ сдерживают наступление оккупантов на Торецк и держат город под своим контролем, сказали в Торецкой военной администрации. Украинские войска работают над тем, чтобы сбить наступательный импульс врага.