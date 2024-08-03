Войска РФ вплотную подошли к Торецку 12 3.08.2024, 13:46

4,722

Может возникнуть риск окружения подразделений ВСУ.

Оккупационные войска России вплотную подошли к Торецку. Враг зафиксирован в селе Зализное, которое в 100 метрах от города.

Как сообщают аналитики DeepState, линия соприкосновения уточняется. Однако россияне уже могут пробовать заходить в Торецк.

В частности, противник зафиксирован в селе Зализное. На этом участке по вражеским силам уже работает украинский батальон беспилотных систем VORON.

«Линия боевого столкновения уточняется, но враг однозначно имеет тактические успехи и уже может пробовать заходить в Торецк», - подчеркнули в DeepState.

Битва за Торецк

Оккупанты пытаются создать условия для окружения бойцов ВСУ под Торецком, считает военный аналитик Bild Юлиан Рёпке. По его словам, враг наступает на Торецк с запада через Зализное и Пивничное, а также с юга через Нью-Йорк. Может возникнуть ситуация, в рамках которой украинским войскам нужно будет отойти со своих позиций.

Битва за Торецк – вопрос времени, считают в DeepState. Бои идут на подступах к Торецку. Риски окружения украинских войск действительно могут возникнуть.

ВСУ сдерживают наступление оккупантов на Торецк и держат город под своим контролем, сказали в Торецкой военной администрации. Украинские войска работают над тем, чтобы сбить наступательный импульс врага.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com