Что известно о подводной лодке «Ростов-на-Дону», уничтоженной в Крыму 2 3.08.2024, 18:51

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Ее цена - 300 миллионов долларов.

В порту Севастополя украинские воины поразили подводную лодку Черноморского флота России «Ростов-на-Дону». Известно, что корабль затонул на месте.

Еще в сентябре 2023 года его повредили во время массированного ракетного удара Сил обороны Украины, с использованием крылатых ракет Storm Shadow, однако впоследствии восстановили. Сейчас же российское судно теперь исследует морское дно.

Что известно о «Ростов-на-Дону» и какие характеристики судна – выяснил «24 Канал».

Что известно о корабле «Ростов-на-Дону»

Подводная лодка Б-237 «Ростов-на-Дону» (по классификации НАТО – класс Kilo) является одной из четырех подводных лодок класса Kilo, способных применять ракеты «Калибр». Она была заложена осенью 2011 года на заводе Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге и введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

В декабре 2014 года ее официально передали ВМФ России. Субмарина была поставлена на вооружение 4-й отдельной бригады подводных лодок, которая базируется в Новороссийске. Прибытие судна на Черноморский флот ВМФ России ожидалось на первую декаду декабря 2015 года, но вместо этого оно было направлено на войну в Сирию.

Он предназначен для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, а также разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Стоимость подводной лодки оценивается в 300 миллионов долларов.

Характеристики судна

Его надводная скорость достигает 17 узлов, подводная – 20. Рабочая глубина погружения является около 240 метров, одновременно предельная глубина – 300 метров. Судно вмещает в себя экипаж, количеством 52 человека. Указанная автономность корабля – 45 суток.

Дальность подводного плавания с экономической скоростью оценивается в 400 миль. В то же время размеры судна «Ростов-на-Дону» следующие:

- надводное водоизмещение – 2350 тонн;

- подводное водоизмещение – 3950 тонн;

- максимальная длина – 73 метра;

- максимальная ширина корпуса – 10 метров.

Средняя осадка корабля достигает 6,2 метра. К энергетической установке относятся 2 дизель-генератора по 1 тысячу киловатт, которые питают главный электродвигатель, электродвигатель экономического хода и два резервных электродвигателя.

На вооружении корабля могут находиться 6 носовых торпедных аппаратов калибра 533 миллиметров с автоматическим заряжанием, 18 торпед, 24 мины, 4 ракеты «Калибр», ПЗРК «Стрела-3» или «Игла», 8 ракет.

Корабль уже удалось поразить ранее

В результате поражения корабля в сентябре 2023 года на субмарине «Ростов-на-Дону» была повреждена в частности носовая часть, где размещены торпедные аппараты, из которых в частности запускаются ракеты «Калибр», в носовой части размещены также системы управления огнем.

Кроме этого, повреждения также получила и центральная часть корпуса, и это означало, что восстанавливать придется возможно все органы управления кораблем и отсек с аккумуляторной батареей. Об этом свидетельствовали спутниковые кадры.

И уже в ночь на 2 августа 2023 года в результате ракетной атаки подводная лодка затонула на месте в Килен-бухте Севастополя.

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