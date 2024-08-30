ООН: Иран нарастил запасы урана, обогащенного почти до уровня создания ядерного оружия 30.08.2024, 0:59

Тегеран отказывается давать инспекторам МАГАТЭ право наблюдать за его ядерной программой.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое является специализированным учреждением ООН, установило, что Иран еще больше увеличил свои запасы урана, обогащенного до уровня, близкого к необходимому для производства оружия.

Об этом говорится в докладе МАГАТЭ, с которым ознакомилось агентство АР.

По информации МАГАТЭ, по состоянию на 17 августа Иран имел 164,7 килограмма урана, обогащенного до 60% – на 22,6 килограмма больше, чем отмечалось в предыдущем майском отчете. Обогащенный на 60% уран можно быстро довести до 90%, необходимого для создания оружия.

Кроме того, 26 августа МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран завершил установку восьми каскадов центрифуг IR-6 на своем подземном заводе в Фордо и установку 10 из 18 запланированных каскадов центрифуг IR-2m в Натанзе.

Эти действия, о которых стало известно несколько месяцев назад, ранее осудили Великобритания, Германия и Франция, назвав их эскалацией иранской ядерной программы.

Параллельно, отмечается в отчете, Иран отказывается давать инспекторам МАГАТЭ право наблюдать за его ядерной программой, а камеры наблюдения агентства на иранских ядерных объектах до сих пор не работают.

Отчет МАГАТЭ появился через несколько дней после того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи намекнул на возможное возобновление переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе его страны.

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