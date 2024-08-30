WSJ: Российские военные опасаются слива своих данных из Telegram 30.08.2024, 10:24

После ареста Дурова.

Власти РФ с «необычной яростью» отреагировали на арест основателя Telegram Павла Дурова, ведь этот мессенджер для Москвы - больше, чем просто приложение. Российские военные и шпионы зависят от него для связи на фронте, а также для наведения артиллерии, координации передвижений и сбора разведданных, пишет The Wall Street Journal.

«Многие шутят, что арест Павла Дурова - это, по сути, арест главного связиста российских вооруженных сил», - подчеркнул советник российского парламента и бывший высокопоставленный руководитель военной промышленности Алексей Рогозин.

В издании отметили, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину российские и украинские военные начали использовать коммерческие платформы. Если украинские защитники используют западные провайдеры, такие как Signal или Discord, то россияне выбрали Telegram, ведь он базируется в Объединенных Арабских Эмиратах, которые имеют хорошие отношения с Москвой. По мнению российских солдат, это приложение является более невосприимчивым к западной разведке сигналов.

«Как бы дико это ни звучало, но передача разведданных, наведение артиллерии, трансляция каналов беспилотников и многие другие вещи сейчас очень часто осуществляется через Telegram», - написал Рогозин в Telegram.

В WSJ подчеркнули, что российские оккупанты имеют доступ к Telegram либо через мобильные сети, либо через спутниковые терминалы Starlink, которые сначала использовали только украинские войска, однако теперь их можно увидеть и у российских подразделений на оккупированных территориях Украины.

«Telegram не является официально разрешенной системой связи для российских военных, но его частные чаты и системы прямых сообщений используются солдатами и некоторыми военными подразделениями для координации на поле боя», - уточнил глава вашингтонского аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович.

Кроме того, российские волонтеры, которые поставляют беспилотники, прицелы ночного видения, транспортные средства и другую помощь захватчикам, работают почти только через Telegram. Также приложение стало «прибыльной платформой» для российских пропагандистов, которые тесно сотрудничают с Министерством обороны РФ, пишет издание.

«Задержание Дурова само по себе не вызвало бы такого резонанса в России, если бы не одно обстоятельство. Де-факто он является главным мессенджером этой войны, альтернативой засекреченной военной сети», - отметил в Telegram корреспондент российского государственного телевидения и заместитель председателя Московского городского совета Андрей Медведев.

В то же время российский солдат, который ведет Telegram-канал «Позывной Осетин» встревожился после ареста Дурова.

«Если наши враги проникнут в Telegram, наши дела будут в дерьме. Через чаты течет очень много информации, зашифрованной и незашифрованной», - сказал он.

В WSJ добавили, что российское правительство отреагировало на задержание основателя Telegram во Франции с «гораздо большим возмущением и яростью, чем можно было ожидать», если учитывать обстоятельства выезда предпринимателя из России в 2014 году.

«В то время Дуров отказался от своей доли в созданной им социальной сети «ВКонтакте», чтобы избежать необходимости выполнять требование российских спецслужб предоставить данные об украинских пользователях в группах, связанных с революцией на Майдане против поддерживаемого Москвой президента Виктора Януковича», - напомнили в материале.

В свою очередь заместитель председателя комитета по вопросам обороны российского парламента Алексей Журавлев заявил, что российские военные с легкостью смогут заменить Telegram, однако это заявление было скептически воспринято известными российскими военными блогерами.

Также директор российской службы внешней разведки СВР Сергей Нарышкин отметил, что ожидает, что Дуров не будет делиться с французским и другими западными правительствами информацией, которая может навредить РФ.

«Я очень рассчитываю на то, что он этого не допустит», - отметил российский разведчик в интервью информационному агентству ТАСС.

Однако высокопоставленный западный чиновник заявил, что ущерб, нанесенный российской системе безопасности, может быть серьезным, если Дуров будет сотрудничать с правительством Франции.

Кроме того, представитель разведки в другой западной стране сказал, что Telegram, помимо поля боя в Украине, был важен для проведения российскими спецслужбами диверсий в Европе.

«Глядя на уровень тревоги, с которой российское правительство отреагировало на это, похоже, что они действительно обеспокоены», - считает чиновник.

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