закрыть
30 августа 2024, пятница, 12:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первый иностранный самолет «Белавиа» был продан Ирану

2
  • 30.08.2024, 12:06
  • 1,962
Первый иностранный самолет «Белавиа» был продан Ирану

Названа сумма.

Еще в ноябре 2021 года стало известно, что авиакомпания «Белавиа» с аукциона продала свой первый импортный самолет — Boeing 737−500 с регистрационным номером EW-250PA, который летал на рейсах авиакомпании 17 лет.

Борт был продан за 1,2 млн долларов, но кто именно его приобрел, не сообщалось, отмечает «Зеркало».

Почти три года спустя выяснилось, что EW-250PA был продан подсанкционной иранской авиакомпании Caspian Airlines.

На прошлой неделе он был официально представлен в иранских СМИ и начал летать под новым номером и в новой ливрее.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин