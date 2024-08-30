Первый иностранный самолет «Белавиа» был продан Ирану 2 30.08.2024, 12:06

1,962

Названа сумма.

Еще в ноябре 2021 года стало известно, что авиакомпания «Белавиа» с аукциона продала свой первый импортный самолет — Boeing 737−500 с регистрационным номером EW-250PA, который летал на рейсах авиакомпании 17 лет.

Борт был продан за 1,2 млн долларов, но кто именно его приобрел, не сообщалось, отмечает «Зеркало».

Недавно мы вывели из эксплуатации Boeing 737-500 (EW-250PA). Это первый западный самолет Belavia – а первую любовь, как вы знаете, помнят очень долго😌



За 17 лет в Belavia на нем выполнили 17 596 рейсов. Налет – 30 739 часов. Впечатляет, правда? pic.twitter.com/J2oAXnq7fA — Belavia Airlines (@Belavia_by) June 18, 2021

Почти три года спустя выяснилось, что EW-250PA был продан подсанкционной иранской авиакомпании Caspian Airlines.

На прошлой неделе он был официально представлен в иранских СМИ и начал летать под новым номером и в новой ливрее.

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