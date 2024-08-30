Сырский: По состоянию на утро все атаки РФ под Покровском отбиты
- 30.08.2024, 16:12
Фактически на всей линии фронта в Украине идут бои разных интенсивностей.
Украинские защитники успешно обороняются на Покровском направлении. Они отбили последние атаки врага.
Об этом стало известно из доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в ходе Ставки.
По его словам, украинские защитники продолжают оборонительные операции на основных операционных направлениях. Фактически на всей линии фронта идут бои разных интенсивностей. Самая сложная ситуация - на Покровском направлении.
«Противник пытается прорвать оборону украинских войск. Но по состоянию на утро все атаки отбиты, успеха противник не имел», - отметил Сырский.
Стоит заметить, что россияне бросили большое количество своих солдат на захват Покровска. Ситуация там сложная, у россиян есть успехи.
По состоянию на сейчас, согласно данным карты Deepstate, россияне находятся в менее чем 10 километрах от города.