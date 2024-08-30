Reuters: Израиль убил еще одного лидера ХАМАСа 30.08.2024, 17:42

Израиль также ликвидировал двух других боевиков ХАМАС с помощью атаки беспилотника.

Израильские войска убили местного командира исламистского движения ХАМАС в городе Дженин сегодня, 30 августа. Они уже третий день проводят масштабную операцию на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Военные заявили, что силы пограничной полиции убили Вассема Хазема, который, по их словам, был главой ХАМАСа в Дженине и был причастен к стрельбе и взрывам на палестинской территории, сообщает Reuters.

Двое других боевиков ХАМАС, пытавшихся покинуть автомобиль, в котором они ехали, были убиты с помощью удара беспилотника. ХАМАС подтвердил гибель всех троих мужчин.

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