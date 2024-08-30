В Венесуэле полностью исчез свет 1 30.08.2024, 23:46

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Власти заявили о «саботаже».

Отключение электричества произошло во всех штатах Венесуэлы и Каракасе. Министр связи страны Фредди Ньянес назвал причиной сбоя «саботаж».

«Мы еще раз столкнулись с саботажем на наших электросетях», - написал чиновник в своих соцсетях.

По его словам, энергетики пытаются решить проблему. В столице страны приняты специальные меры для организации движения наземного транспорта.

В опубликованном позже видеообращении он отметил, что перебои с подачей электроэнергии затронули все 24 штата страны. Отключение электричества министр связал с действиями противников диктатора Николаса Мадуро.

Информагентство Associated Press напомнило, что в 2019 году в Венесуэле часто происходили отключения электричества, и власти всегда обвиняли в этом своих противников.

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