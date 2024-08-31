«Московский комсомолец» опубликовал «оскорбительную» статью о Лукашенко

«Московский комсомолец» опубликовал «оскорбительную» статью о Лукашенко3
- 31.08.2024, 10:27
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О чем в ней говорилось?
Издание «Московский комсомолец» опубликовало материал, в котором рассказало о белорусском диктаторе Лукашенко. Вскоре статью удалили.
Пропагандист Алексей Дзермант, чей комментарий также приводился в тексте, написал, что «оскорбительный материал… снят с публикации». Однако он сохранился в архиве.
«Салідарнасць» приводит часть запрещенного материала, которая не понравилась представителям режима Лукашенко.
«– Россиянам нет дела до нарушений прав граждан и отсутствия демократии (в Беларуси – ред.). Лукашенко создает образ советского руководителя колхоза, который горой за Россию, — считает российский политолог, заместитель директора Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин.
– Лукашенко только пытается влиять на российскую информационную повестку, — говорит российский политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Он конвертировал российские трудности последних 20 лет в поддержку своей власти и дотации для своего государства.
Все, что требуется для фронта от их промышленности, они нам продают за счет нашего же бюджета».