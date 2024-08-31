«Московский комсомолец» опубликовал «оскорбительную» статью о Лукашенко 3 31.08.2024, 10:27

10,304

О чем в ней говорилось?

Издание «Московский комсомолец» опубликовало материал, в котором рассказало о белорусском диктаторе Лукашенко. Вскоре статью удалили.

Пропагандист Алексей Дзермант, чей комментарий также приводился в тексте, написал, что «оскорбительный материал… снят с публикации». Однако он сохранился в архиве.

«Салідарнасць» приводит часть запрещенного материала, которая не понравилась представителям режима Лукашенко.

«– Россиянам нет дела до нарушений прав граждан и отсутствия демократии (в Беларуси – ред.). Лукашенко создает образ советского руководителя колхоза, который горой за Россию, — считает российский политолог, заместитель директора Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин.

– Лукашенко только пытается влиять на российскую информационную повестку, — говорит российский политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Он конвертировал российские трудности последних 20 лет в поддержку своей власти и дотации для своего государства.

Все, что требуется для фронта от их промышленности, они нам продают за счет нашего же бюджета».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com