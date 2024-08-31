Украина перебросила под Покровск элитную наступательную бригаду «Кара-Даг» 31.08.2024, 16:52

Подразделение последние два года воевало на Южном фронте.

Командование Сил обороны Украины усилило участок фронта у Покровска элитной наступательной бригадой «Кара-Даг» Нацгвардии. Подразделение, которое последние два года воевало на Южном фронте, теперь осваивается на Донбассе.

Как пишет dialog.ua, oб этом сообщило издание Forbes, ссылаясь на информированные источники.

Ситуация на этом участке фронта чрезвычайно тяжелая, пока остановить движение ВС РФ к Покровску не удается. Чтобы не допустить потерю крупного логистического узла на Донбассе, командование приняло решение задействовать в обороне «Кара-Даг».

«Переброска бригады численностью около 2 тыс. солдат на незнакомое поле боя подчеркивает, насколько сложная ситуация сложилась для Украины на участке между Авдеевкой и Покровском», - говорится в статье.

Аналитическая группа Frontelligence Insight отмечает, что Покровск является основой логистики Сил обороны Украины на Донбассе. Он по сути является крупным распределительным узлом для военных грузов, то есть ситуация на данном участке чрезвычайно важна для обороны Украины в Донецкой области.

Подкрепление, в котором остро нуждались подразделения на данном участке фронта, начало прибывать в августе. И «Кара-Даг» - это только часть свежих сил. Это очень опытное подразделение, которое усилено тяжелой бронетехникой, в том числе танками «Т-64».

Российские пропагандисты утверждают, что у ВСУ в резерве еще остаются хорошо оснащенные бригады. Тот факт, что их не перебрасывают под Покровск, указывает на возможные планы командования Сил обороны нанести решающий удар России на другом участке фронта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com