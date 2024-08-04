Гражданам Литвы посоветовали покинуть Израиль 4.08.2024, 9:00

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Авиарейсы в Израиль отменяются или временно прекращаются.

Министерство иностранных дел Литвы посоветовало своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль, а тем, кто находится в стране, покинуть ее. Такая рекомендация появилась с учетом возможной эскалации ситуации в регионе и отмены авиарейсов.

Об этом сообщает LRT. В МИД отметили, что из-за сложной и непредсказуемой ситуации и роста напряженности на Ближнем Востоке все больше рейсов в Израиль отменяются или временно прекращаются.

Это сокращает возможности людей покинуть страну коммерческими рейсами.

«Мы рекомендуем вам оценить необходимость поездки в Израиль, а гражданам Литвы, которые находятся в Израиле и желают покинуть страну, мы рекомендуем сделать это как можно быстрее», – призвали в министерстве.

Гражданам Литвы, которые находятся в Израиле, предлагают зарегистрироваться, заполнив регистрационную форму на сайте МИД, чтобы в случае необходимости с ними можно было связаться для оказания консульской помощи.

Соединенные Штаты Америки и Великобритания тем временем призвали своих граждан избегать поездок в Ливан и покинуть эту страну, если они уже там. Главной причиной такой рекомендации названо обострение ситуации на Ближнем Востоке.

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