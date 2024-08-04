закрыть
4 августа 2024, воскресенье, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гражданам Литвы посоветовали покинуть Израиль

  • 4.08.2024, 9:00
  • 1,264
Гражданам Литвы посоветовали покинуть Израиль

Авиарейсы в Израиль отменяются или временно прекращаются.

Министерство иностранных дел Литвы посоветовало своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль, а тем, кто находится в стране, покинуть ее. Такая рекомендация появилась с учетом возможной эскалации ситуации в регионе и отмены авиарейсов.

Об этом сообщает LRT. В МИД отметили, что из-за сложной и непредсказуемой ситуации и роста напряженности на Ближнем Востоке все больше рейсов в Израиль отменяются или временно прекращаются.

Это сокращает возможности людей покинуть страну коммерческими рейсами.

«Мы рекомендуем вам оценить необходимость поездки в Израиль, а гражданам Литвы, которые находятся в Израиле и желают покинуть страну, мы рекомендуем сделать это как можно быстрее», – призвали в министерстве.

Гражданам Литвы, которые находятся в Израиле, предлагают зарегистрироваться, заполнив регистрационную форму на сайте МИД, чтобы в случае необходимости с ними можно было связаться для оказания консульской помощи.

Соединенные Штаты Америки и Великобритания тем временем призвали своих граждан избегать поездок в Ливан и покинуть эту страну, если они уже там. Главной причиной такой рекомендации названо обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип