В Польше расширят запрет на перевозки для компаний, базирующихся в Беларуси
- 4.08.2024, 18:48
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Вводится новый вид контроля.
В Польше расширят запрет на перевозки для компаний, базирующихся в Беларуси. В стране вводится новый вид контроля в транспортной отрасли ЕС. Об этом пишет logist.today.
Как объясняет Налоговая инспекция Белостока, структуру собственности конкретной транспортной компании будут анализировать во время дорожно-транспортных проверок все уполномоченные органы. В том числе это будут делать сотрудники таможенной и налоговой служб.
Поэтому предпринимателям, занятым в перевозках, придется предоставлять документы, подтверждающие структуру собственности при транспортировке грузов.
По правилам, действующим с 2 августа, компании ЕС, в которых не менее 25% принадлежат физическому или юридическому лицу из Беларуси, больше не могут перевозить грузы внутри Евросоюза, в том числе для транзита.
Запрет не будет распространяться на автотранспортные компании, принадлежащие лицам с двойным гражданством или гражданам Беларуси, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене.
Новый контроль, вводимый на границах и на дорогах, является частью нового пакета санкций ЕС.