Джокович выиграл «золото» Олимпиады-2024 и переписал историю мирового тенниса

Джокович выиграл «золото» Олимпиады-2024 и переписал историю мирового тенниса5
- 4.08.2024, 19:21
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Сербский теннисист установил уникальный рекорд.
Сербский теннисист Новак Джокович (2-е место в рейтинге ATP) стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде у мужчин, сообщает Sports.kz.
В финале Олимпиады-2024 Джокович встретился с испанцем Карлосом Алькарасом (3-е место) и обыграл его в двух сетах — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
Таким образом, Новак Джокович завоевал золотую медаль, а Карлос Алькарас стал серебряным призером турнира. Победа на Олимпиаде позволила Джоковичу установить уникальный рекорд: он стал первым теннисистов и истории, выигравшим абсолютно все крупные турниры — от «Мастерсов» (40) и «Больших шлемов» (24) до Итогового (7) и Олимпиады.