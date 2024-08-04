Джокович выиграл «золото» Олимпиады-2024 и переписал историю мирового тенниса 5 4.08.2024, 19:21

3,878

Сербский теннисист установил уникальный рекорд.

Сербский теннисист Новак Джокович (2-е место в рейтинге ATP) стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде у мужчин, сообщает Sports.kz.

В финале Олимпиады-2024 Джокович встретился с испанцем Карлосом Алькарасом (3-е место) и обыграл его в двух сетах — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Таким образом, Новак Джокович завоевал золотую медаль, а Карлос Алькарас стал серебряным призером турнира. Победа на Олимпиаде позволила Джоковичу установить уникальный рекорд: он стал первым теннисистов и истории, выигравшим абсолютно все крупные турниры — от «Мастерсов» (40) и «Больших шлемов» (24) до Итогового (7) и Олимпиады.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com