закрыть
4 августа 2024, воскресенье, 20:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Джокович выиграл «золото» Олимпиады-2024 и переписал историю мирового тенниса

5
  • 4.08.2024, 19:21
  • 3,878
Джокович выиграл «золото» Олимпиады-2024 и переписал историю мирового тенниса

Сербский теннисист установил уникальный рекорд.

Сербский теннисист Новак Джокович (2-е место в рейтинге ATP) стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде у мужчин, сообщает Sports.kz.

В финале Олимпиады-2024 Джокович встретился с испанцем Карлосом Алькарасом (3-е место) и обыграл его в двух сетах — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Таким образом, Новак Джокович завоевал золотую медаль, а Карлос Алькарас стал серебряным призером турнира. Победа на Олимпиаде позволила Джоковичу установить уникальный рекорд: он стал первым теннисистов и истории, выигравшим абсолютно все крупные турниры — от «Мастерсов» (40) и «Больших шлемов» (24) до Итогового (7) и Олимпиады. 

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип