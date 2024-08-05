Премьер Финляндии раскритиковал действия Орбана в отношении РФ 5.08.2024, 1:21

Петтери Орпо

Фото: Silja Viitala / Yle

К деятельности Венгрии нужно относиться со всей серьезностью.

Депутаты Европарламента от Финляндии требуют жестких мер из-за действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил глава правительства Финляндии Петтери Орпо, передает Yle.

По его словам, к деятельности Венгрии нужно относиться со всей серьезностью. Орпо считает, что очень важно, чтобы Еврокомиссия рассмотрела визовое исключение, которое было предоставлено россиянам Венгрией, и приняла соответствующие меры. Известно, что Европейская комиссия требует объяснений из-за решения Венгрии упростить выдачу виз для граждан РФ.

«Деятельность Венгрии на посту председателя также должна оцениваться очень критично. Невозможно постоянно противоречить общей линии ЕС. В этом отношении нужно занять жесткую позицию», - подчеркнул премьер-министр Финляндии.

Орпо добавил, что Финляндия сотрудничает по этому вопросу с другими странами Европейского Союза.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com