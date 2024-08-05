Forbes: F-16 прибыли в Украину с «сюрпризами»
- 5.08.2024, 9:23
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У них системы-«обманки» для российского ПВО.
На прибывших в Украину американских истребителях F-16 установлены специальные средства защиты от системы ПВО страны-агрессора РФ. Об этом 4 августа сообщает Forbes.
Как отметили журналисты, изучив фото- и видеоматериалы, самолеты F-16 получили ракеты AIM-9 с инфракрасным наведением и AIM-120, управляемые по радиолокационному излучению (и это подчеркивает возможную роль истребителей в системе ПВО на вооружении Украины).
Кроме того, говорят журналисты, в пилонах в средней части крыла на украинских F-16 наличествуют встроенные средства для защиты в воздухе — в частности, интегрированные системы электронной борьбы PIDS и ECIPS.
По словам экспертов, PIDS выбрасывает металлические отражатели и осколочные ракеты для обмана зенитных ракет с радиолокационным и инфракрасным наведением.
ECIPS, в свою очередь, содержит пассивную защиту, дополняющую активные отражатели и осколочные ракеты, включая систему-глушитель AN/ALQ-162 для подавления радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-60 для срабатывания пассивной защиты.