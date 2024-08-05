Forbes: F-16 прибыли в Украину с «сюрпризами» 5.08.2024, 9:23

3,994

У них системы-«обманки» для российского ПВО.

На прибывших в Украину американских истребителях F-16 установлены специальные средства защиты от системы ПВО страны-агрессора РФ. Об этом 4 августа сообщает Forbes.

Как отметили журналисты, изучив фото- и видеоматериалы, самолеты F-16 получили ракеты AIM-9 с инфракрасным наведением и AIM-120, управляемые по радиолокационному излучению (и это подчеркивает возможную роль истребителей в системе ПВО на вооружении Украины).

Кроме того, говорят журналисты, в пилонах в средней части крыла на украинских F-16 наличествуют встроенные средства для защиты в воздухе — в частности, интегрированные системы электронной борьбы PIDS и ECIPS.

По словам экспертов, PIDS выбрасывает металлические отражатели и осколочные ракеты для обмана зенитных ракет с радиолокационным и инфракрасным наведением.

ECIPS, в свою очередь, содержит пассивную защиту, дополняющую активные отражатели и осколочные ракеты, включая систему-глушитель AN/ALQ-162 для подавления радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-60 для срабатывания пассивной защиты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com