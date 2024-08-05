Шейман: Беларусь сохранила шахты для ядерных ракет

Шейман: Беларусь сохранила шахты для ядерных ракет6
- 5.08.2024, 9:33
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Они якобы законсервированы.
Первый государственный секретарь Совета безопасности Беларуси в 1994—2000 и 2006−2008 годах, близкий соратник Лукашенко Виктор Шейман в эфире госТВ признался, что режим нарушил соглашения об уничтожении шахт для ядерных ракет.
«До президентских выборов было подписано соглашение еще и о том, что мы должны уничтожить места размещения этих ядерных ракет. Должны были взорвать шахты. Сделали один подрыв шахты — она обрушилась. Появились проблемы с экологией. На достаточно большом участке местности лес был уничтожен, почва покорежена. И президент принял решение — больше шахты не взрывать. Их нужно было законсервировать и оставить», — добавил он.
Поэтому, по его словам, все шахты, где размещались межконтинентальные баллистические ракеты, кроме одной, в Беларуси сохранены, рассказал Шейман.
Издание The New York Times писало, что российское ядерное оружие в Беларуси размещено в Осиповичах. Россияне якобы построили там специальную базу.