закрыть
5 августа 2024, понедельник, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шейман: Беларусь сохранила шахты для ядерных ракет

6
  • 5.08.2024, 9:33
  • 2,456
Шейман: Беларусь сохранила шахты для ядерных ракет

Они якобы законсервированы.

Первый государственный секретарь Совета безопасности Беларуси в 1994—2000 и 2006−2008 годах, близкий соратник Лукашенко Виктор Шейман в эфире госТВ признался, что режим нарушил соглашения об уничтожении шахт для ядерных ракет.

«До президентских выборов было подписано соглашение еще и о том, что мы должны уничтожить места размещения этих ядерных ракет. Должны были взорвать шахты. Сделали один подрыв шахты — она обрушилась. Появились проблемы с экологией. На достаточно большом участке местности лес был уничтожен, почва покорежена. И президент принял решение — больше шахты не взрывать. Их нужно было законсервировать и оставить», — добавил он.

Поэтому, по его словам, все шахты, где размещались межконтинентальные баллистические ракеты, кроме одной, в Беларуси сохранены, рассказал Шейман.

Издание The New York Times писало, что российское ядерное оружие в Беларуси размещено в Осиповичах. Россияне якобы построили там специальную базу.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип