Шейман: Беларусь сохранила шахты для ядерных ракет 6 5.08.2024, 9:33

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Они якобы законсервированы.

Первый государственный секретарь Совета безопасности Беларуси в 1994—2000 и 2006−2008 годах, близкий соратник Лукашенко Виктор Шейман в эфире госТВ признался, что режим нарушил соглашения об уничтожении шахт для ядерных ракет.

«До президентских выборов было подписано соглашение еще и о том, что мы должны уничтожить места размещения этих ядерных ракет. Должны были взорвать шахты. Сделали один подрыв шахты — она обрушилась. Появились проблемы с экологией. На достаточно большом участке местности лес был уничтожен, почва покорежена. И президент принял решение — больше шахты не взрывать. Их нужно было законсервировать и оставить», — добавил он.

Поэтому, по его словам, все шахты, где размещались межконтинентальные баллистические ракеты, кроме одной, в Беларуси сохранены, рассказал Шейман.

Издание The New York Times писало, что российское ядерное оружие в Беларуси размещено в Осиповичах. Россияне якобы построили там специальную базу.

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