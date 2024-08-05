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Дочь Фарион высказалась о подозреваемом в ее убийстве

  • 5.08.2024, 9:41
  • 1,712
Дочь Фарион высказалась о подозреваемом в ее убийстве

И рассказала, что «увидела в глазах» возможного убийцы экс-нардепа Украины.

Родители подозреваемого в убийстве экс-нардепа Верховной Рады Украины Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко «сами понимают, кого воспитали». Об этом в опубликованном 4 августа интервью unian.net заявила ее дочь София Семчишин.

По словам женщины, вероятно, она должна была бы сказать родителям подозреваемого в убийстве ее матери — мол, они «воспитали убийцу». Но делать этого не собирается.

«Если бы я их увидела, я бы не подошла. Мне было основное— поговорить с ним, чтобы потом иметь, что сказать своим детям», — сказала Семчишин.

По ее словам, она почувствовала, что подозреваемый не терзается чувством вины и потому вел себя на суде самоуверенно.

«Человек, который может подойти вплотную и в кого-то выстрелить — это не человек, и даже не животное. Это существо, которое убило Ирину Фарион, которая боролась за язык, потому что язык — это оружие», — сказала Семчишин.

Она также рассказала, что увидела в глазах Зинченко пустоту и отметила, что случай в суде, когда юноша скривился и показал ей язык, показал его «истинное лицо».

«Мы будем требовать высшую меру наказания, пожизненно», — рассказала дочь Фарион.

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