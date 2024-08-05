ЕС отказался признавать победу Мадуро в выборах 5.08.2024, 9:02

А семь стран призвали огласить итоги голосования в Венесуэле.

Европейский Союз не признает переизбрание диктатора Николаса Мадуро на недавних президентских выборах в Венесуэле, поскольку страна до сих пор не предоставила официальные протоколы голосования.

Лидеры семи стран ЕС призвали Венесуэлу продемонстрировать «полную прозрачность и честность избирательного процесса», сообщило издание Euractiv.

«В отчетах международных миссий по наблюдению за выборами четко отмечено, что президентские выборы 28 июля не соответствовали международным стандартам честности выборов», – заявили в ЕС.

Совет ЕС подчеркнул, что без опубликованных результатов голосования – выборы не могут быть признаны.

Также Брюссель отмечает, что любая попытка задержать полную публикацию официальных протоколов голосования «только ставит под сомнение достоверность официально опубликованных результатов».

Лидеры Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании и Франции также выразили «сильную обеспокоенность» ситуацией в стране после спорных президентских выборов.

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