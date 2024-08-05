В «битве за урожай» режим несет потери

В «битве за урожай» режим несет потери2
- 5.08.2024, 10:53
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Техника горит прямо на полях.
В воскресенье в Беларуси горели сразу два зерноуборочных комбайна.
Как сообщается в сводке МЧС, в Пружанском районе около деревни Передельск в поле полыхнул комбайн CLAAS Lexion 670, выпущенный в 2019 году.
Пожар уничтожил комбайн. При этом в бункере повреждены 6 тонн пшеницы. Ожоги получил работник хозяйства. Он пытался потушить комбайн. Его госпитализировали в реанимационное отделение.
В Климовичах комбайн КЗС-1218 «Полесье GS12», выпущенный в 2010 году, загорелся на территории машинного двора. Огнем повреждены заднее колесо, патрубок воздуховода, лакокрасочное покрытие и электропроводка комбайна, деревянные ворота гаража. Никто не пострадал.