В Варшаве будут судить агента КГБ

В Варшаве будут судить агента КГБ6
- 5.08.2024, 12:31
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Белоруска передавала в Минск сведения об оппозиции.
В Окружной суд Варшавы передали дело белоруски Дарьи Остапенко, обвиняемой в шпионаже в пользу Беларуси. По версии прокуратуры, женщина собирала информацию о белорусской оппозиции в Польше и передавала ее КГБ, пишет MOST.
Согласно обвинению, Дарья Остапенко в 2023 году многократно передавала КГБ Беларуси информацию, касающуюся деятельности, структуры и финансирования организаций, которые оказывают поддержку белорусской оппозиции. Эти сведения белорусский режим использовал для пропаганды, чтобы обвинить оппозицию в экстремизме, а польские спецслужбы — в том, что они заказывали диверсии на объектах критической инфраструктуры Беларуси.
Ложная информация наносила урон интересам Польши и ее внешней политике, включающей поддержку белорусской оппозиции, и вели к дестабилизации отношений между Польшей и Беларусью, сообщает Национальная прокуратура Польши.
Кто такая Дарья Остапенко
В декабре 2023 года Дарью Остапенко задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши. Как выяснило «Зеркало», раньше женщина жила в Барановичах и с 2018 года контактировала с различными оппозиционными организациями, интересовалась их деятельностью и предлагала свою помощь. Во время президентских выборов она взяла на себя роль координатора кампании «Говори правду».
Также она засветилась в съемках в порно.
В 2023 году женщина переехала в Польшу, жила в Варшаве, а позднее в Лодзи, где и была арестована.
До суда Дарью О. содержат в изоляторе. По статье 130 §1 Уголовного кодекса Польши (участие в деятельности иностранной разведки) ей грозит не менее пяти лет лишения свободы.