В Гродно у двух детей из-за «немытых ягод» остановились почки 2 5.08.2024, 13:19

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Их подключили к специальному аппарату.

Малыши в возрасте от двух до четырех лет были доставлены в областную инфекционную больницу. У них из-за тяжелой формы кишечной инфекции отказали почки.

По словам медиков, серьезные проблемы у пациентов стали результатом немытой ягоды, сообщила телекомпания «Гродно».

Детей перевели в Минске, где подключили к специальному аппарату.

Что за ягоды стали причиной болезни, в сюжете не было сказано, но там призвали не покупать порезанные арбузы и дыни, особенно не покупать их возле дороги.

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