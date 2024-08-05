В Гродно у двух детей из-за «немытых ягод» остановились почки

В Гродно у двух детей из-за «немытых ягод» остановились почки2
- 5.08.2024, 13:19
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Их подключили к специальному аппарату.
Малыши в возрасте от двух до четырех лет были доставлены в областную инфекционную больницу. У них из-за тяжелой формы кишечной инфекции отказали почки.
По словам медиков, серьезные проблемы у пациентов стали результатом немытой ягоды, сообщила телекомпания «Гродно».
Детей перевели в Минске, где подключили к специальному аппарату.
Что за ягоды стали причиной болезни, в сюжете не было сказано, но там призвали не покупать порезанные арбузы и дыни, особенно не покупать их возле дороги.