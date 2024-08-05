В Беларуси запретили продавать российский стеклоомыватель

В Беларуси запретили продавать российский стеклоомыватель6
- 5.08.2024, 13:50
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Содержание метилового спирта было превышено почти в 250 раз.
Госстандарт запретил продажу партии российского стеклоомывателя Gleid Unlimited. Товар изъяли из обращения, сообщает ведомство.
Стеклоомыватель выпускает компания «Комторг» в Иваново.
Выяснилось, что производитель умышленно указал неверные свойства продукции. Показатель «температура начала кристаллизации» составил минус 7,5±1,2ºС. Это значит, что жидкость нельзя применять при температуре воздуха минус 30ºС. Однако в маркировке указано, что это возможно.
Также в составе нашли более 12,2% метилового спирта. По норме его может быть не более 0,05%.