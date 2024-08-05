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Ученые воссоздали духи, которыми пользовался Юлий Цезарь

  • 5.08.2024, 19:39
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Ученые воссоздали духи, которыми пользовался Юлий Цезарь

В них входили ароматы амбры, цитрусовых и ладана.

Ученые заявили о том, что им удалось воссоздать аромат духов, которыми пользовался древнеримский диктатор Юлий Цезарь. По их словам, парфюм был особенным и отличался от тех, которыми пользовались обычные римляне, сообщает Arkeonews.

Римлянам, как правило, нравились простые ароматы. Самой распространенной формулой был родий, который состоял из розового масла и пота гладиаторов. Одной из самых любимых парфюмерных смесей был родий с нарциссом, крокусом и шафраном, а также сочетание метопиума (вид дерева) с горьким миндалем.

Но аромат, которым пользовался император, был более сложным и особенным. Высокопоставленные римляне, включая генералов, священников и состоятельных людей, импортировали духи со всего мира. Или же заказывали у парфюмеров того времени особенные смеси.

Новое исследование было проведено под руководством доцента Дженкера Атилы с кафедры археологии Университета Сивас Джумхуриет при поддержке парфюмеров Милана и при участии известного дизайнера парфюмерии Бихтер Тюркан Эргюль.

Полученный аромат, которым пользовался Цезарь, включал в себя древние ароматы от ладанника до цитрусовых и от уда до амбры. В состав духов входят ароматы мяты, розы, лимона, бергамота, лаванды, жасмина, водяной лилии, фиалки, удового кедра, пачули и амбры. В них также пошли цветы ириса и ладанной розы, которые пользовались большим спросом и которые было трудно найти в древние времена.

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