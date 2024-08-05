Президент Грузии вызывала на дебаты «теневого олигарха» Иванишвили

Президент Грузии вызывала на дебаты «теневого олигарха» Иванишвили2
- 5.08.2024, 21:41
Олигарх пока не ответил на предложение Саломе Зурабишвили.
Грузинский президент Саломе Зурабишвили вызвала олигарха, почетного президента партии власти «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили на дебаты.
Об этом она сказала на пресс-конференции в понедельник, 5 августа, сообщает Interpressnews.
По словам Зурабишвили, Иванишвили должен публично объяснить свою позицию о том, чего хочет для Грузии.
«Никто не может понять, где он, чего он хочет, зачем и что он делает с этой страной. Я готова и приглашаю его на дебаты», – сказала она, добавив, что почетного президента «Грузинской мечты» некоторые считают “главой государства».
В окружении олигарха пока не комментировали предложение Зурабишвили.
Бидзина Иванишвили – бывший премьер и экс-лидер «Грузинской мечты». Хотя Иванишвили официально ушел из политики в 2021 году, но оппоненты власти после этого не раз утверждали, что он продолжает править страной «из-за кулис» и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.