Президент Грузии вызывала на дебаты «теневого олигарха» Иванишвили 2 5.08.2024, 21:41

Саломе Зурабишвили

Олигарх пока не ответил на предложение Саломе Зурабишвили.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили вызвала олигарха, почетного президента партии власти «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили на дебаты.

Об этом она сказала на пресс-конференции в понедельник, 5 августа, сообщает Interpressnews.

По словам Зурабишвили, Иванишвили должен публично объяснить свою позицию о том, чего хочет для Грузии.

«Никто не может понять, где он, чего он хочет, зачем и что он делает с этой страной. Я готова и приглашаю его на дебаты», – сказала она, добавив, что почетного президента «Грузинской мечты» некоторые считают “главой государства».

В окружении олигарха пока не комментировали предложение Зурабишвили.

Бидзина Иванишвили – бывший премьер и экс-лидер «Грузинской мечты». Хотя Иванишвили официально ушел из политики в 2021 году, но оппоненты власти после этого не раз утверждали, что он продолжает править страной «из-за кулис» и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.

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