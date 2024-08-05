Болельщик выбежал на поле в полуфинале Олимпиады и забил гол 1 5.08.2024, 22:32

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Гол засчитан не был.

Болельщик в форме сборной Марокко прорвался на поле в полуфинальном матче Олимпиады с командой Испании.

Игра прошла в Марселе и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

На 6-й компенсированной минуте, когда вратарь испанцев Арнау Тенас хотел выполнить удар из штрафной, на поле выскочил болельщик, перехватил мяч и забил гол в ворота испанцев. За болельщиком бежало пять стюардов. Гол засчитан не был.

Испанцы в финале сыграют с победителем матча Франция — Египет.

В начале встречи в матче заменили судью Ильгиза Танташева, который травмировал ногу в столкновении с игроком сборной Испании.

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