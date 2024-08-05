закрыть
5 августа 2024, понедельник, 22:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Болельщик выбежал на поле в полуфинале Олимпиады и забил гол

1
  • 5.08.2024, 22:32
  • 1,758
Болельщик выбежал на поле в полуфинале Олимпиады и забил гол

Гол засчитан не был.

Болельщик в форме сборной Марокко прорвался на поле в полуфинальном матче Олимпиады с командой Испании.

Игра прошла в Марселе и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

На 6-й компенсированной минуте, когда вратарь испанцев Арнау Тенас хотел выполнить удар из штрафной, на поле выскочил болельщик, перехватил мяч и забил гол в ворота испанцев. За болельщиком бежало пять стюардов. Гол засчитан не был.

Испанцы в финале сыграют с победителем матча Франция — Египет.

В начале встречи в матче заменили судью Ильгиза Танташева, который травмировал ногу в столкновении с игроком сборной Испании.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин