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Ученые раскрыли секрет древнейшей пирамиды Египта

  • 6.08.2024, 9:03
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Ученые раскрыли секрет древнейшей пирамиды Египта

Точный метод ее возведения остается неясным до сих пор.

Французские ученые из Палеотехнического института пришли к выводу, что создатели старейшей пирамиды Египта — пирамиды Джосера в Саккаре — могли использовать гидравлическую подъемную систему для транспортировки каменных блоков. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Пирамида Джосера, также известная как Ступенчатая пирамида, была построена около 2680 года до нашей эры в качестве гробницы для фараона Третьей династии Джосера. Высота сооружения составляет 58 метров, и точный метод его возведения остается неясным до сих пор.

По мнению команды, вода могла поступать в две шахты, расположенные внутри самой пирамиды. Ученые считают, что расположенная рядом с пирамидой стена Гиср-эль-Мудир могла функционировать как заградительная плотина для улавливания осадка, который мог засорить структуру лифтовой системы. Назначение этого заграждения ранее было неизвестным.

Авторы полагают, что гидравлический подъемник применялся наряду с пандусами и другими методами перемещения каменных блоков. Функционирование водного лифта, по всей вероятности, зависело от доступного количества воды.

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