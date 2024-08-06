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Украинская разведка показала феерическое уничтожения российских целей дронами

  • 6.08.2024, 13:04
Украинская разведка показала феерическое уничтожения российских целей дронами

Видеофакт.

Методическая работа украинских защитников по уничтожению российских оккупантов на передовой продолжается. Главное управление разведки Министерства обороны показало кадры поражения на фронте вражеских целей fpv-дронами. Соответствующее видео разведка опубликовала в Telegram.

«Работает группа «Партизана» 9 департамента ГУР МО Украины - их дроны-камикадзе появляются в самых нужных и самых неожиданных для врага местах. Горит тяжелая и легкая автомобильная техника российских оккупантов, их комплексы наблюдения «Муром», ангары и цеха, которые россияне используют для военной логистики, а также полевые укрепления врага», - говорится в комментарии к видео.

В ГУР отметили, что пребывание захватчиков на украинской земле должно быть невыносимым.

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