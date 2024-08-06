Украинская разведка показала феерическое уничтожения российских целей дронами 6.08.2024, 13:04

Видеофакт.

Методическая работа украинских защитников по уничтожению российских оккупантов на передовой продолжается. Главное управление разведки Министерства обороны показало кадры поражения на фронте вражеских целей fpv-дронами. Соответствующее видео разведка опубликовала в Telegram.

«Работает группа «Партизана» 9 департамента ГУР МО Украины - их дроны-камикадзе появляются в самых нужных и самых неожиданных для врага местах. Горит тяжелая и легкая автомобильная техника российских оккупантов, их комплексы наблюдения «Муром», ангары и цеха, которые россияне используют для военной логистики, а также полевые укрепления врага», - говорится в комментарии к видео.

В ГУР отметили, что пребывание захватчиков на украинской земле должно быть невыносимым.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com