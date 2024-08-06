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СМИ узнали подробности бегства премьер-министра Бангладеш

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  • 6.08.2024, 16:32
  • 1,882
СМИ узнали подробности бегства премьер-министра Бангладеш
Шейх Хасина

Ей помогают родственники из Великобритании.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, ушедшая в отставку на фоне массовых протестов и покинувшая страну, попросила политическое убежище в Великобритании, передает издание The Hindu

Cопровождающая ее сестра Рехана уже располагает британским гражданством. Кроме этого, племянница Шейх Хасины Тюлип Сиддик с 2015 года является депутатом парламента Великобритании от Лейбористской партии. В новом кабинете премьер-министра Кира Стармера она заняла должность заместителя министра финансов.

Самолет с Шейх Хасиной на борту приземлился на военной авиабазе в 40 км от Нью-Дели. Как сообщают источники, власти Индии согласились оказать ей поддержку, но, несмотря на это, она планирует уехать в Лондон.

Ранее сообщалось, в воскресенье по меньшей мере 90 человек погибли в столкновениях между полицией и участниками акций протеста, которые требовали отставки Шейх Хасины. Среди погибших — 13 полицейских. Они были убиты в ходе нападения на полицейский участок в городе Сираджгандж в 100 км к северу от столицы страны Дакки.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов.

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