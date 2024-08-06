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Лошадь сбросила рекордсмена мира по конкуру в финальном турнире Олимпиады

  • 6.08.2024, 18:01
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Лошадь сбросила рекордсмена мира по конкуру в финальном турнире Олимпиады

Спортсмен номер один в конкуре заявил, что это был его последний крупный чемпионат вместе со скакуном Королем Эдвардом.

Шведский наездник Хенрик фон Экерманн, признанный спортсмен номер один в конкуре, после сильного старта внезапно был сброшен со спины жеребца Короля Эдварда. О произошедшем в Париже рассказали Expressen.

Около 16 тыс. человек собрались 6 августа в парке Версальского дворца на последние соревнования по конному спорту. После идеального старта Экерманна сбросило с лошади в середине забега. По словам эксперта Петронеллы Андерссон, скакун резко остановился без видимой причины, из-за чего спортсмен потерял равновесие и упал.

После провального выступления на Олимпиаде 6 августа Экерманн заявил, что ему стыдно, и он «просто хочет вернуться домой к сыну и семье». «Позорно плохо, оправданий нет», — передает Expressen слова Хенрика фон Экерманна. Также швед заявил, что это был его последний крупный чемпионат вместе с Королем Эдвардом.

Шведская королевская чета присутствовала в Версале и стала свидетелем падения наездника. Король Карл XVI Густав поддержал спортсмена и провел параллель с ситуацией, которая произошла с его отцом на Олимпийских играх 1936 года в Берлине: «Это как когда мой отец участвовал в Олимпиаде по конкуру в 1936 году, и его лошадь отказалась. В тот раз тоже все пошло не очень хорошо, но прошло уже много времени».

Золото в финале по конкуру завоевал немецкий наездник Кристиан Кукук. На втором месте расположился Стив Герда из Швейцарии, а бронзу завоевал Майкел ван дер Флейтен, выступавший за Нидерланды.

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